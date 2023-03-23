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王鴻薇提修法管制波波牙醫 賴惠員：都會偏鄉民意不同

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
國民黨立委王鴻薇（左三）、李德維（右二）、游毓蘭（右三）與本土小牙醫聯盟上午在立法院舉行「保障國內牙醫權益！藍委提案修醫師法國外實習規定」記者會。記者曾學仁／攝影
國民黨立委王鴻薇（左三）、李德維（右二）、游毓蘭（右三）與本土小牙醫聯盟上午在立法院舉行「保障國內牙醫權益！藍委提案修醫師法國外實習規定」記者會。記者曾學仁／攝影

國民黨立委王鴻薇今天提出醫師法修正草案，增訂每年國外牙醫學歷實習名額，不得超過國內牙醫系學生總招生容額十分之一。民進黨立委賴惠員表示，她尊重這項提案，因為王鴻薇是區域立委，都會區跟偏鄉的醫護比不盡相同，大家都有來自於不同地方的民意。

國民黨立委王鴻薇、游毓蘭、李德維及本土小牙醫聯盟今天在立法院舉行記者會，提出醫師法修正草案，增訂國外牙醫學歷實習的限制，每年國外牙醫學歷的實習名額，應不得超過國內牙醫系學生總招生容額的十分之一。

賴惠員說，有關波波牙醫的修法，朝野立委都有提案，當時她擔任立法院社會福利及衛生環境委員會召委，再加上衛福部前部長陳時中準備投入台北市長選戰，很多問題被重新拿出來討論。

賴惠員表示，大家都在解決問題，如果站在一般百姓立場，政府讓更多通過審核、國家考試的牙醫師，進入國內教學醫院實習，其實是很好的事情，因為這樣又多了更多的醫療人員為國民服務。

賴惠員認為，大家應該理性看待這件事情，站在老百姓的角度看，透過嚴整國家考試，大家可以有合格的牙醫師，現在如果又要回到醫師法的修法是不對的，可能又要重新進行立法程序，那就會變得非常困頓。

賴惠員表示，王鴻薇是區域立委，都會區跟偏鄉的醫護比不盡相同，大家的看法本來就會不相同，就她的選區來說，的確存在困境，因為還有很多地方是無醫村，大家都有來自於不同地方的民意，相關修法都可以再討論，沒有問題。

王鴻薇去年在台北市議員任內曾經質疑，賴惠員為了圖利在波蘭讀牙醫的女兒，在擔任召委期間，替波波醫生開後門，賴惠員當時說，她的女兒在波蘭念書是事實，但波波醫生回國，一樣要接受考試及受訓。

牙醫 賴惠員 醫師 王鴻薇

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