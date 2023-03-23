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接見卜睿哲 賴清德：兩岸問題也是全世界的問題
美國在台協會前理事主席、布魯金斯研究院非常駐資深研究員卜睿哲（Richard Bush）訪台，副總統賴清德今天在總統府接見。賴清德表示，感謝美國長期以來，對台灣在各面向的幫助，未來希望台灣、美國、日本、澳洲與印度等民主國家，能夠形成更緊密的合作團隊，維護印太和平及穩定，確保世界秩序能夠持續發展。民主得來不易，對台灣人民的生存發展很重要，我們一定會堅守民主陣容。
賴清德說，他希望國際都能正面看待台灣的角色，兩岸問題不只是台灣的問題，也是全世界的問題。台灣處在印太第一島鏈的關鍵位置，且與民主世界共享民主價值，我們有責任，也願意扮演積極的角色，善盡責任，促成兩岸和平發展，共同維護印太安全。
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