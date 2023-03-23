與德國完成刑事司法合作協定 法務部：強化雙方合作

法務部今天表示，我國與歐洲國家間完成簽署第7個刑事司法合作協定，簽署儀式今天舉行，駐德國台北代表處謝志偉大使、德國在台協會許處長佑格親自出席完成「駐德國台北代表處與德國在台協會刑事司法互助協議」簽署。

儀式由法務部長蔡清祥、外交部次長田中光觀禮，蔡清祥表示，台灣及德國自2013年雙方簽署「移交受刑人及合作執行刑罰協議」迄今，完成7名受刑人移交，今天完成刑事司法互助協議簽署後，將強化雙方的交流合作。

蔡清祥說，世界現正面臨戰爭、疾病、跨境犯罪等嚴峻挑戰，唯有透過全球合作才能有效打擊犯罪。

法務部指出，協議約定權責機關是法務部國際及兩岸法律司與德國聯邦法務局，彼此間司法互助請求，可以書面或電子方式先行，協議內容重視國際合作及打擊犯罪之需求，有關個人資料處理之保護，更與歐盟規定接軌。

據了解，法務部先後已與波蘭、諾魯、貝里斯、斯洛伐克、聖文森、帛琉、韓國、日本、德國完成雙方司法合作條約、協定及備忘錄之簽署，未來也將持續拓展各項司法合作。