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監院為太陽花學運提糾正 北檢擬正式收文後研處
監察院今天針對2014年太陽花學運，認為警察以逾越比例原則的暴力手段驅離群眾，造成民眾受傷人數被嚴重低估、警方卻未議處失職人員，因此提案糾正行政院、內政部、警政署、台北市警局及台北地檢署檢討改進。對此，北檢表示，將待收到監察院正式糾正文後，對於所指缺失進行研處。
根據監察院調查，2014年3月23日晚間至同年月24日凌晨，民眾以反對「海峽兩岸服務貿易協議」為訴求，於同年月18日占領立法院數日後，移往行政院內、外聚集，互相聲援，抗爭旨在民眾認為服貿協議遭強行通過審查，將造成損害台灣經濟之虞，並且將強化中華人民共和國對台灣的政治影響力，尚包括要求立法院議事遵守民主程序等理由，為台灣近20年以來大規模之「公民不服從」行動。
事後在檢警偵辦過程中，行政院提供4段影像呈現「VIDEO LOSS」畫面，經勘驗發現竟「無員警毆及民眾畫面」，推測是監視錄影機器設備老舊不穩定，信號傳輸線路或接頭接觸不良致錄影不穩定，導致事發過程畫面出現異常或故障無法正常監控，不利事實還原。
警方在收到相關監視畫面後，未經檢視便內含與案情無關的動漫人物、花草、風景相片共百餘張光碟，直接函送給檢察機關；而北檢也未確實查驗蒐證影像，以致直到監察院調查期間，才發現影像光碟毀損不能讀取。監察院為此認定，行政院蒐證設備老舊，警政署卷證管理不周，台北地檢署未確實查驗而予以糾正。
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