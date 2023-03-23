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時力要求速定平均地權條例子法 政府別再當炒房啦啦隊

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
立法院今年三讀通過「平均地權條例」修法，時代力量要求內政部加速修訂子法，嚴懲投資客。聯合報系資料照
立法院今年三讀通過「平均地權條例」修法，時代力量要求內政部加速修訂子法，嚴懲投資客。聯合報系資料照

立法院院會今年1月三讀通過平均地權條例修正案，時代力量發言人余佳蒨今天表示，政府的態度始終偏袒建商與投機客，內政部應該加速修訂子法，嚴懲投資客，別再當炒房啦啦隊，展現政府遏止房市炒作的決心。

時代力量發布過新聞稿指出，平均地權條例從預告修法開始，一再拖延，行政院將法案送至立法院後，持續冷凍，直到執政黨去年底地方選舉大敗，政府才趕緊補破網。

余佳蒨說，內政部應該盡快完成子法訂定，讓法案早日上路施行，政府不應該一再護航建商與投機客，請停止配合演出兩面手法，如此才能展現政府遏止房市炒作的決心。

余佳蒨表示，近期建商頻頻放話，一方面聲稱政府打炒房已經有成效，若如果再打房將會傷害不動產業；另一方面針對平均地權條例的爭議提出解方，認為限制私法人購屋採許可制違憲，不應該限制私法人購屋自由。

余佳蒨指出，面對建商無所不用其極地試圖阻撓政府打房，主導修法的內政部沒有展現決心，反而多次為炒房客開後門。

余佳蒨說，內政部長林右昌在立法院備詢時，將預售屋交易量降低，視為修法效益，但無視平均地權條例審議期間，修法空窗期讓許多炒作投機客趁機套利，滿載而歸。

余佳蒨表示，之前的內政部代理部長花敬群在平均地權條例通過後，加碼在子法訂定不溯及既往條款，試圖幫投機客爭取解套空間。

余佳蒨說，平均地權條例修正案在各界的殷殷期盼下終於三讀通過，但是政府的態度，始終偏袒建商與投機客，內政部必須盡速修訂平均地權條例子法，希望讓法案上路時程加速，還給人民遲來的居住正義。

內政部 時代力量 立法院 炒房

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