藍委質疑監委酬庸擬提案刪減人數 綠委則要監院少指點

國民黨立委曾銘宗今天批評，監察委員都是政治酬庸，遇到重要問題就睡著，像是缺水缺藥缺電，監委調查疫苗採購案連糾正都不敢，他主張將29位監察委員，比照考試委員修正為7至9人，明天就會開始提案聯署。民進黨立委鄭運鵬則表示，監察院已經變成政治工具，建議監察院對政策盡量少指點，不要處理政治案件，專心處理彈劾公務員跟不肖司法人員等案件。

曾銘宗指出，監院是憲政獨立機關，遇到國家有事要有聲音，「過去我都很尊重監院」，但現在遇到重大事情就像睡著，現在連行政機關都看監察院沒有，不論未來監察院存廢問題，應該要縮減監委人數。

2019年12月立院三讀通過「考試院組織法修正案」，將考試委員人數從19人調降為7到9人，考試院秘書長劉建忻日前於立法院答詢時表示，委員縮減後決策效率更高。曾銘宗今天質詢監察院秘書長朱富美，是否贊成監委人數比照考委從29人調降為7到9人。

朱富美表示，監院與考試院職掌不同，業務較為多元複雜，這是高度憲政議題，留給立院審酌。

藍委林思銘質疑，本屆監委調查案件數最多的是王幼玲81件，最少則是王榮璋14件，有些監委坐在辦公室吹冷氣，沒有調查案件是什麼原因。朱富美表示，監委行使職權很多元，每位委員立案標準、關心範疇不同，也有些委員在專注國家人權委員會。

鄭運鵬認為，監察院現在已變成政治工具，怎樣調查都不會有人滿意，建議監察院對政策盡量少指指點點，政治案件都不要處理，至於彈劾公務員、不肖的司法人員等，就去抓出來。