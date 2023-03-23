【重磅快評】謝長廷真適合擔任大法官？

新文化基金會將推薦駐日代表謝長廷出任司法院大法官，引發爭議，也讓今年的司法院大法官提名審薦過程再次成為輿論焦點。謝長廷的「政客」性格適不適合擔任大法官是一回事，單論其是否能跨過資格門檻，即有很大爭議。

謝長廷長年在政壇的爭議，幾乎可用「不及備載」來形容，諸如調查局線民爭議、退出政壇毀諾爭議、毀謝小組指控爭議，乃至駐日期間的關西機場封閉事件及種種爭議發言等，如果他真當上大法官，「史上爭議最多大法官」勢將毫無懸念如影隨形。

但歸根究柢，「資格」只怕才是其硬傷。依據司法院組織法，大法官是有相當資格限制的。謝長廷並未擔任法官或檢察官十五年以上，也未任專任教授十二年以上或在大學講授主要法律科目八年以上且有專門著作，亦未曾擔任國際法庭法官或在學術機關從事公法學或比較法學研究且有權威著作，絕無可能跨越這幾道資格門檻。

其他兩個門檻，其一是曾實際執行律師業務二十五年以上而聲譽卓著者，其二是研究法學、富有政治經驗、聲譽卓著者。謝長廷擁有律師資格並無疑異，但是否「實際執業」達廿五年且聲譽卓著？他的政治經驗毫無疑問是位居台灣政壇前段班，又是否潛心研究法學且聲譽卓著？除非審薦小組集體和稀泥，否則謝長廷真經得起這兩道門檻的檢驗？

這也難怪，新文化基金會董事長林耀文的推薦理由，僅聚焦於其學經歷以及「為台灣民主運動所作貢獻」，提及謝長廷駐日期間幫台灣爭取到大使館可以回歸國產、AZ疫苗，以及攻讀法哲學具有人文素養、曾任美麗島事件義務辯護律師等，明顯迴避了謝長廷最弱、卻是擔任大法官最為基本的法學研究區塊。

總統蔡英文這次提名4位新任大法官，等於未來15位大法官全由蔡英文提名，大法官審案、釋憲是否傾斜早引發議論；之前她指定副總統賴清德擔任召集人籌組審薦小組，更引發政黨干涉爭議。所幸賴清德踩了煞車辭去大法官提名審薦小組召集人，才勉強沖淡大法官提名的政治味。

但這回謝長廷親信不避諱社會觀感推薦，等於是為這次提名添加了更濃厚的政治味精，又讓「民進黨難看吃相」映入廣大人民眼簾。這番操作，真不知看在即將代表民進黨征戰2024的賴清德眼裡，又是何等滋味啊！