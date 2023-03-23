民眾黨團指內閣老面孔惹議 把後小英時代當垃圾時間撐

民眾黨立法院黨團今天舉行記者會說，內閣老面孔頻頻惹議，把蔡英文總統的最後任期，當成垃圾時間在硬撐，陳建仁內閣螺絲要栓緊，不要沈溺蜜月期，失職部長應檢討負起政治責任，針對民生問題提出務實解方。

民眾黨團立院總召邱臣遠表示，根據台灣民意基金會最新民調顯示，陳建仁內閣滿意度有近五成，民調數據與人民的真實感受，有明顯落差；陳建仁上任至今50多天，閣員頻繁出包，缺蛋、缺水、缺電、缺藥又缺工，是溫暖堅韌，但閣員不任。

民眾立委張其祿指出，政府美其名說經濟果實全民共享，事實上電價調高、物價飆漲，全民共享經濟成果已被通膨吃掉，疫後特別預算包山包海，各部會濫編預算，導致國債越滾越大。

張其祿表示，中央政府一年以上公共債務未償餘額，已暴增到5兆8448億元，平均每人負債26萬，按照目前國債成長幅度，蔡英文政府國債很快將會來到歷史新高點，穩坐台灣舉債最多政府的歷史定位。

民眾黨立委賴香伶說，勞動部長許銘春2018年上任後，一再宣示要推動勞保年金改革，2020年放出掉烏紗帽也要做，勞保年改將溯及既往，否則對年輕人不公平等語；時至今日，提出的方案，只是挹注1000億元僅能撐三年的無效撥補，撥補不是年改方案、討論年改也一定要透過國是會議，朝野先取得基本共識，讓2024年新政府無縫接軌提出具體方案。

民眾黨立委陳琬惠表示，全台缺蛋、缺水，還要漲電價，農委會主委陳吉仲、經濟部長王美花成為眾矢之的，陳建仁絲毫沒有反省，還說兩人很適任，溫柔堅韌內閣早已與民意脫節。