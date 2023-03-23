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范雲：中俄發表聲明併吞台灣 請馬英九像個前總統抗議

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導

民進黨立委范雲今天表示，中俄兩大侵略強權發表聲明併吞台灣，把自己塑造成國際秩序的維護者，世界和平的捍衛者，請前總統馬英九在祭祖之旅，記得要跟中共抗議。

范雲下午在臉書表示，這兩天很忙，除了立法院質詢，還有跟德國教育部長、日本駐台副代表等人會面，行程滿滿，稍早有空時，才看到習近平與俄羅斯總統普亭聯手發表一份併吞台灣的聲明。

范雲說，這份聲明文通篇謊言，把自己塑造成國際秩序維護者，世界和平捍衛者，中共與俄羅斯聯手進行對國際社會的認知戰，不知道台灣還有多少人準備好了，繼續跟中共、俄羅斯唱和。

范雲表示，這篇聲明最可惡的地方，是對於台灣的併吞，俄方重申恪守一個中國原則，承認台灣是中國領土不可分割的一部分，她請問發起反戰聲明的學界朋友，你們同意俄羅斯這樣說台灣嗎？

范雲指出，這篇聯合聲明反對一切形式的霸權主義、單邊主義、強權政治，她覺得很棒，請問中共大舉收買非洲各國與歐洲各國的土地與企業，這樣難道不是霸權主義、不是強權政治，還是說中共只是溫柔地買下了你的領土？

范雲 中共 俄羅斯 馬英九

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