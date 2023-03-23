監院糾正反服貿占政院警方暴力驅離 警署：檢討精進

監察院做出調查報告，指出2014年「反服貿」抗議中，群眾與學生占領行政院，遭警察以逾越比例原則的暴力手段執行驅離，監察院通過糾正行政院、內政部、警政署、台北市政府警察局、台北地檢署。警政署今天回應，指出行政院淨空任務檢討精進，並保障人民集會遊行權益。

警政署表示，2014年3月23日、24日反服貿群眾進入行政院抗議，警方院區淨空任務過程，發生多位民眾受傷，警政署深表遺憾，並深切檢討、精進執法作為。近年各警察機關處理聚眾活動力求精益求精，兼顧民眾集會遊行權益及公共利益，國內大型集會遊行已少有傳出人員受傷。

警政署指出，警察處理聚眾活動持續精進教育、訓練、規範及裝備等各面向，包含現職員警、警校學生人權課程、落實專案勤前教育、警力快速調集防處、改良無刺傷力安全護欄及可辨識性服裝、強化蒐證訓練及配備，即時爭議訊息澄清及加強與媒體記者溝通等，全面提升執勤技巧。

警政署強調，對於人民舉辦集會遊行活動，警政署秉持「依法行政」及「保障合法、取締非法、防制暴力」立場，尊重並保障人民集會遊行權益及公共利益，防處違法、違序行為，並持續加強員警教育訓練，有效保護民眾安全及守護社會治安。