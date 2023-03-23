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太陽花學運警驅離被監院糾正 政院：虛心受教

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
行政院代理發言人羅秉成（中）今主持行政院會後記者會。記者鄭媁／攝影
行政院代理發言人羅秉成（中）今主持行政院會後記者會。記者鄭媁／攝影

監察院針對太陽花學運份子闖入行政院遭警方驅離，糾正行政院、內政部、警政署、台北市政府警察局、台北地檢署等機關，要求確實究責、防範未來再次發生類似事件。行政院代理發言人羅秉成說，九年前發生這個事件，可以說是民主恥辱，行政院虛心受教，會務實檢討改善。

羅秉成指出，太陽花學運學生為抗議服貿發起運動，監察院對行政院等單位，在事件過程中警方執法不當提出糾正，九年前發生這事件，可以說是民主恥辱。

羅秉成表示，大家要深刻警惕，民主人權得來不易，失去容易，如何強化警方公權力執法過程中人權教育與意識無比重要。警察是人民保母，要保護人民身體生命財產，維護社會秩序，但很重要的任務，也是要保護人民基本權利行使，集會自由是人民最基本權利之一，警察應維護行使基本權利，進行集會遊行的民眾。

羅秉成說，在執法過程中，監院指出若干缺失，甚至過程中有若干案件，被法院判決國賠成立，就是警方執法過程中有權力濫用，執法不當，違反比例原則情形。任何持有公權力的公務員，不單是警察，都應服從憲法保障人權，所有執法都應符合比例原則，不能過當。

羅秉成說，監察院對行政院糾正指出，要加強警察相關執勤法治與素養提升，加強執勤情緒管理及調適訓練，辦理警執勤察應對態度技巧課程，使用網路平台發言用語的妥適等教育宣導；在特殊緊急情況下，尤應重視勤前教育，避免警察在缺乏勤前教育及適當勤務部署下，因多日執勤身心疲憊，情緒失控，辱罵及毆打群眾。

羅秉成表示，對監院糾正報告指出缺失不足，行政院虛心受教，會務實檢討改善。收到完整報告後，再仔細評估究責部分，是否適切回應糾正案。

行政院 羅秉成 警察 太陽花學運

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