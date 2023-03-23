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藍：謝長廷自薦任大法官？有如袁世凱籌安會挺自己稱帝

聯合報／ 記者劉宛琳／台北即時報導
駐日代表謝長廷。圖／聯合報系資料照片
駐日代表謝長廷。圖／聯合報系資料照片

外傳新文化基金會有意推薦駐日代表謝長廷出任大法官，國民黨副發言人呂謦煒說，民進黨不僅掌握行政權，立法院多數，弱化考試權，任命政治色彩很深的陳菊，擔任監察院院長，現在還意圖提名民進黨前主席謝長廷，擔任應公正客觀無偏私的大法官，民進黨將中華民國的五權分治整碗捧去，不演了，中華民國成為民進黨家天下。

呂謦煒指出，民進黨掌握行政權與立法權後，將手伸入中選會、國家通訊傳播委員會NCC等獨立機關，如中選會主委是民進黨雲林縣前縣長李進勇，NCC發生惡意關中天，護航鏡電視等爭議，透過修正考試院組織法，砍考試委員員額與任期，弱化考試權，監察院長執意提名民進黨前高雄市長陳菊，現在即使蔡英文提名的大法官已是多數，還要提名謝長廷，轉移職位不能改變爭議纏身的事實。

呂謦煒說，這次打算提名謝長廷擔任大法官的新文化基金會，就是謝長廷所創立的，這難道不就像民初袁世凱授意成立支持稱帝的籌安會嗎？民進黨全黨各派系齊心「呷中華民國夠夠」，逐步成為民選獨裁，吃相如此難看，非綠陣營更要團結，發揮有效監督制衡力量。

謝長廷 大法官

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