「卡管風暴」應給管中閔轉型正義？ 潘文忠：已著手一件事

台大前校長管中閔日前舉行新書發表會，自述2018年遭「卡管」的心路歷程。立法院今天舉行促進轉型正義專題報告，國民黨立委鄭正鈐、游毓蘭皆提起該書，並呼籲教育部應對管中閔當年所遇到的不公不義，給予現代轉型正義。教育部長潘文忠表示，政務官對政策制度負責，請辭回任後，已著手盤點修正校長遴選制度缺失之處。

「大學的脊梁：台大校長遴選事件與管中閔心情記事」由作家楊渡和管中閔合寫，記錄2018年台大校長遴選事件過程。楊渡訪談重要相關人士，管中閔則寫下18篇心路歷程記事。「這樣一件干涉大學自治、高教發展的重要事件，必須留下紀錄。」

管中閔當時出席新書發表會時說，選擇在「卡管」案四年多後出書，是因他後來發現許多人已無法清楚記得此事，「這麼一件掀起滔天巨浪的事，竟要船過水無痕？」許多人傷害很多人、做了很壞的事，「沒人再提所以不用負責？」因此央請楊渡書寫這本書。

該書已成為各大書商通路暢銷排行，立法院教文會今天辦理「依促進轉型正義條例應辦理之轉型正義任務及人權教育推動情形」專題報告並備質詢，也有立委關注當年管中閔校長遴選案的轉型正義。

立委鄭正鈐表示，轉型正義要「反省過去、面向未來」，他表示，管中閔日前出版新書，紀錄2018年卡管案始末，教育部長潘文忠也是當事者之一，甚至為此下台後再回任，盡管管中閔對潘文忠沒有太多怨言，但潘文忠自動請辭，可能是受到高層壓力，不忍痛下殺手才自我請辭，這樣的說法怎麼看？

潘文忠表示，只在媒體上看到部分書籍內容，沒實際看過整本書。但他表示，作為全國主管機關首長，當時這起事件已經被模糊焦點，導致國內教育無法穩定發展，作為一名首長，應該負起政治責任。

鄭正鈐表示，那幾個月教育部門翻天覆地，連續三個部長換掉，中間有三次代理部長，但從書中看到，管校長對潘文忠抱持相對肯定，點名出來破壞大學自治的人，其實沒有點到潘文忠，某部分也是肯定潘文忠，對大學自治維持一定程度的尊重與格局。

鄭正鈐說，卡管案有行政不公的問題，潘文忠在過程中，自動請辭也已經代表態度，他問潘文忠，「如果有一天您要卸任，是否有可能對於2018年台大卡管案，給予他們平復的機會？」也就是對於管中閔所遇到的不公不義，能否給予現代轉型正義？