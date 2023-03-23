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被點名是接任大法官人選 朱富美：把現職工作做好

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
監察院秘書長朱富美，上午出席立法院司法及法制委員會。記者林澔一／攝影
監察院秘書長朱富美，上午出席立法院司法及法制委員會。記者林澔一／攝影

蔡英文總統將提名4位新任大法官，曾獲法務部推薦大法官，因故失之交臂的監察院秘書長朱富美，再度被點名是大法官提名熱門人選。朱富美今天列席立法院司法法制委員會，她表示，會把現職工作做好，至於其他事情無法評論，謝謝立委關心。

現任司法院大法官15人，其中4人今年9月底任期屆滿，蔡英文總統核定成立大法官提名審薦小組，公開接受各界推薦，將在3月29日截止，朱富美再度被點名是熱門人選之一。

國民黨立委曾銘宗質詢時，關切朱富美是否有接獲徵詢擔任大法官，朱富美表示，她現在是監察院秘書長，會把現在職務工作做好，謝謝立法院支持，至於其他事情，她無法評論。

曾銘宗追問，是否接獲徵詢，需不需要國民黨團幫忙推薦，朱富美說，會把現職工作做好，謝謝立委；曾銘宗再問，沒有否認，代表有意願。朱富美沒有正面答覆，僅說謝謝立委。

民進黨立委鄭運鵬表示，假使朱富美獲得大法官提名，希望朱富美能把這段時間的經驗，有機會在大法官場域發揮。

大法官 蔡英文

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