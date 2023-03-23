綠高層拍板排黑條款全適用 恐不再禮讓蘇震清、趙正宇

民進黨通過誠信條款，除艱困選區或無現任立委選區外，不建議現任議員參與2024年立委選舉；地方上無視條款仍執意參選的議員，時有所聞。民進黨高層今天表示，誠信條款仍然發揮相當作用，針對少數選區，4月17日前會繼續協調。

民進黨高層指出，民主社會很難凡事都用強制禁止方式執行，民進黨不採取強致力方式處理這個議題，會以價值理念為出發點盼從政同志理解，提名小組也將繼續協調。

這位人士說，艱困選區欲與他黨或無黨籍對象合作，將確定適用排黑條款規範。民進黨人士說，影響最大的將會是立委蘇震清、趙正宇，民進黨恐不會再禮讓這兩個選區的大方向已定。

民進黨今天公布兩位中央黨部新任發言人，包括民進黨立委林楚茵及新北市議員卓冠廷。民進黨秘書長許立明表示，分別邀請中央和地方民代，增強中央黨部發言陣容，強化空防戰力，全黨團結一致，捲起袖子作伙打拚。

許立明指出，連同原本的發言人張志豪，三位發言人各有分工，針對相關政策及議題將協同作戰，配合副秘書長黃建嘉進行協防分工。