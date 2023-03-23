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囤房大戶逃漏稅 監委要查稽徵機關有無查核不力
監察委員賴振昌今天表示，囤房大戶逃漏稅，稽徵機關有無查核不力，事涉租稅公平，有進一步瞭解之必要，已申請自動調查。
賴振昌指出，租賃所得歸類於非勞動所得範疇，台灣有少數人擁有過多房屋，透過房屋出租獲得高額租金收入，俗稱包租公。
賴振昌說，這些所得若依法納稅，盡到國民應盡義務，尚無可厚非，但部分囤房大戶千方百計逃漏租賃所得，據報導，財政部執行租賃所得三大專案查核計畫，目前正查核持有五戶以上非自住房屋者，將查核7603件，截至去年底止，已查獲1720件，補稅8018萬元，還有5000多件待查核。
賴振昌表示，租賃所得三大專案查核計畫辦理情形為何，執行績效為何，對整體房屋租賃市場影響為何，實有究明之必要。
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