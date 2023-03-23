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綠委：宏國接受利誘要承擔風險 買不到快樂交不到朋友
民進黨立委林宜瑾今天表示，中國大陸不斷打壓台灣外交空間，台灣拒絕凱子外交，宏都拉斯政府接受中國大陸利誘，他們就要承擔風險，金錢買不到快樂，也交不到朋友。
外交部長吳釗燮上午列席立法院外交國防委員會，他說，台灣與宏都拉斯的邦交狀況，目前不是很好，對方提出高價索求，現在進入一個非常辛苦的階段，台灣不與中國大陸進行金錢外交，外交部會努力到最後一刻。
林宜瑾指出，中國大陸不斷打壓台灣的外交空間，過去如此，現在如此，未來仍然會如此，台灣拒絕凱子外交，提醒宏都拉斯政府，接受中國大陸利誘，就要承擔風險。
林宜瑾指出，許多一帶一路被中國大陸詐騙的國家，他們都是血淋淋的案子，錢買不到快樂也交不到朋友，他不會變成你喜歡的樣子。
知情人士說，台灣與宏都拉斯的關係就快要到攤牌階段，但是無論時間點為何，外交部都已經充分沙盤推演，早在宏都拉斯總統卡蕬楚（Xiomara Castro）2021年競選期間，外交部有警覺與擔憂，不斷與卡蕬楚陣營溝通，副總統賴清德參加她的就職典禮後，情況穩定，當時宏國稱與大陸建立正式關係並非當務之急。
知情人士表示，卡蕬楚逕自推文宣布擬轉與大陸建交的消息，外交部感到相當驚訝，他們評估後，認為背後明顯是大陸操弄，外交部曾經召見宏都拉斯駐華大使兩次，中華民國駐宏都拉斯大使也在3月16日向宏國溝通，但都沒有正面回應，出現明顯警訊。
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