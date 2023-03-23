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監院太陽花學運調查報告 指警方執法過當、蒐證作為不力

攝影中心／ 記者黃義書／台北即時報導
監察委員范巽綠、施錦芳上午在監察院公布調查103年的「太陽花學運調查報告」，會中展示相關的資料與光碟。記者黃義書／攝影
監察委員范巽綠、施錦芳上午在監察院公布調查103年的「太陽花學運調查報告」，會中展示相關的資料與光碟。記者黃義書／攝影

監察委員范巽綠、施錦芳上午在監察院公布調查103年學生及民眾因反對立法院强行通過服貿協議，占領行政院靜坐，遭警察機關執行驅離，導致民眾受傷之「太陽花學運調查報告」。就蒐證作為不力，糾正行政院、 內政部、警政署、台北市政府警察局、台北地檢署等機關，要求確實究責、防範未來再次發生類似事件。

范巽綠在報告中指當時民眾以反對「海峽兩岸服務貿易協議」為訴求，在占領立法院數日後，移往行政院內、外聚集，互相聲援。因民眾認為服貿協議遭強行通過審查，將造成損害台灣經濟之虞，並且將強化中華人民共和國對台灣的政治影響力，也包括要求立法院議事遵守民主程序等理由，此事為台灣近20年以來大規模之「公民不服從」行動。

監察院在此調查過程中發現，一、民眾受傷人數為警方統計近4倍，民眾受傷數字被嚴重低估。二、警政署至今未議處失職人員。三、查證確認15位獲國賠民眾受傷地點，現場指揮官難辭其咎。四、司法機關認定警方驅離情形逾越比例原則。五、警政高層部署、調派不當，員警使用暴力驅離。六、未確實對員警進行勤前教育，致少數員警不當值勤。七、蒐證影像處理不當致無法查明警察毆打民眾過程並追究暴力執法者。八、部分員警行為粗暴、執法過當、對民眾懷有恨意。

監察委員范巽綠（左）、施錦芳（右）上午在監察院公布調查103年的「太陽花學運調查報告」。會前范巽綠與施錦芳翻閱相關資料。記者黃義書／攝影
監察委員范巽綠（左）、施錦芳（右）上午在監察院公布調查103年的「太陽花學運調查報告」。會前范巽綠與施錦芳翻閱相關資料。記者黃義書／攝影
監察委員范巽綠（見圖）、施錦芳上午在監察院公布調查103年的「太陽花學運調查報告」。記者黃義書／攝影
監察委員范巽綠（見圖）、施錦芳上午在監察院公布調查103年的「太陽花學運調查報告」。記者黃義書／攝影

警察 行政院 監察院 太陽花學運

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