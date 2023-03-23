監院太陽花學運調查報告 指警方執法過當、蒐證作為不力

監察委員范巽綠、施錦芳上午在監察院公布調查103年學生及民眾因反對立法院强行通過服貿協議，占領行政院靜坐，遭警察機關執行驅離，導致民眾受傷之「太陽花學運調查報告」。就蒐證作為不力，糾正行政院、 內政部、警政署、台北市政府警察局、台北地檢署等機關，要求確實究責、防範未來再次發生類似事件。

范巽綠在報告中指當時民眾以反對「海峽兩岸服務貿易協議」為訴求，在占領立法院數日後，移往行政院內、外聚集，互相聲援。因民眾認為服貿協議遭強行通過審查，將造成損害台灣經濟之虞，並且將強化中華人民共和國對台灣的政治影響力，也包括要求立法院議事遵守民主程序等理由，此事為台灣近20年以來大規模之「公民不服從」行動。