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太陽花政院驅離案 監院時隔9年糾正行政院、北市警察局

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
太陽花政院驅離案，監院時隔9年糾正行政院。記者黃義書／攝影
太陽花政院驅離案，監院時隔9年糾正行政院。記者黃義書／攝影

監察委員范巽綠、施錦芳今天表示，監察院調查2014年學生及民眾反對立法院通過服貿協議，占領行政院靜坐，遭警察機關以逾越比例原則之暴力手段執行驅離，眾多民眾頭破血流，蒐證作為不力，糾正行政院、內政部、警政署、台北市政府警察局、台北地檢署等機關，要求確實究責，防範未來再次發生類似事件。

二位監委表示，調查發現民眾受傷人數，為警方統計近四倍，民眾受傷數字嚴重低估；警政署至今未議處失職人員；查證確認15位獲國賠民眾受傷地點，現場指揮官難辭其咎；司法機關認定警方驅離情形，逾越比例原則；警政高層部署、調派警力不當，致員警使用暴力驅離。

調查報告指出，警政署未確實對員警進行勤前教育，致部分員警不當值勤；蒐證影像處理不當，致無法查明警察毆打民眾過程，追究暴力執法者；部分員警行為粗暴、執法過當、對民眾懷有恨意等，相關單位均有違失，提出糾正。

監委表示，太陽花學運迄今已逾9年，內政部警政署及台北市警察局對情資蒐報、蒐證處理、聚眾防處及媒體應處等事項，均已陸續研訂值勤精進改進措施，值得肯定；希望內政部、警政署能徹底檢討改進，公權力的執行者應有完整的培育過程，具備人權保障理念，合法合宜面對人民之抗爭行為，能促進人民對公權力執法者的信任。

警察 內政部 太陽花學運

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