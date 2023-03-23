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台宏邦交岌岌可危？外交部長吳釗燮：努力到最後一刻

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
外交部長吳釗燮今天坦言，我國與宏都拉斯的狀況不是很好，駐外人員會努力到最後一刻。 記者林澔一／攝影
外交部長吳釗燮今天坦言，我國與宏都拉斯的狀況不是很好，駐外人員會努力到最後一刻。 記者林澔一／攝影

立法院外交及國防委員會今天邀請外交部吳釗燮到立院報告業務和備詢，會前媒體問及宏都拉斯邦交問題，吳釗燮坦言目前情況不是很樂觀，「進入一個非常辛苦的階段」，但所有同仁都還在努力中，「我們會努力到最後一刻」。

吳釗燮說，中國在國際社會不斷打壓台灣，這種情況下，國人應更加勤奮，走出去或歡迎其他國家走進來，在國際社會開拓更多空間。媒體報導宏國特使團已經出發到中國，吳釗燮回應，外交部都有掌握。

吳釗燮重申，中國打壓台灣外交空間且「介入宏國的痕跡非常明顯」。媒體追問，宏都拉斯是否玩兩面手法？吳釗燮回應，事實終究會釐清。

吳釗燮在外委會業務報告中指出，中國在國際上對台灣打壓未曾停止，且近年來更為變本加厲，不斷以利誘威逼等手段企圖挖我外交牆角，破壞台灣與其他國家發展關係、阻撓台灣國際參與，並以所謂的「一中原則」矮化台灣國格和國際地位。

吳釗燮說，中國持續加大對台文攻武嚇，不斷揚言不放棄對台使用武力，並以軍機艦頻密擾台灣，大規模對我國展開包含認知戰在內的灰色地帶戰略，另一方面又宣稱要促進兩岸經濟文化交流合作以「推進和平統一」，對台使用軟硬兼施的兩手策略。

吳釗燮表示，外交部已掌握北京當局在去年中共20大和今年中國兩會期間關於其外交策略、對台主張等說法，也已準備好應對來自中國的各項挑戰。

吳釗燮 外交部 宏都拉斯

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