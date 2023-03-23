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游錫堃表態不再連任 示警「民進黨不夠謙虛」去年才敗選
立法院長游錫堃今天接受廣播節目專訪時表示，他做完這一任立法院長後就會離開，不會再爭取不分區立委，民進黨內人才濟濟，要讓年輕人來做。對於民進黨主席賴清德參選2024總統民調支持度衝到第一，游錫堃說，「民調都是一時的，還是要努力」，游也說，民進黨過去不夠謙虛，所以去年才會敗選。
游錫堃上午接受廣播專訪，主持人黃暐瀚詢問，有沒有要繼續當立法院長，游錫堃說，這屆做完就會離開，也不會再爭取不分區立委連任。黃暐瀚追問，「如果賴清德來拜託呢」，游錫堃說，他年紀已經比較大，不要再占著位置，且民進黨現在有60多席立委，人才濟濟，他會建議賴清德，要找年輕人。
民進黨去年縣市長選舉大敗，面對2024大選綠營國會是否能再過半，游錫堃說，「是有可能的」，去年選舉失敗，從選票來看，2020年蔡英文總統連任的得票跑掉，但都跑到「中間」，真正跑到在野黨的很少，國民黨增加的選票增加很少，民進黨支持者對民進黨失望，但也不願意支持國民黨。
賴清德將代表民進黨角逐2024總統，最近有民調顯示賴的支持度位居藍綠白可能人選第一。游錫堃說，民調都是一時的，還是要努力，他認為，民進黨在過去這段時間，不夠謙虛，所以去年選舉才會失敗。
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