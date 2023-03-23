快訊

經典賽關注度創新高 他指本屆賽事帶出這些棒球發展問題

青春動滋券常態發放 教育部：「這族群」每人每年500元

艾成弟弟艾翔驚傳心肌梗塞逝！年輕人猝死多因心血管出問題 4生活型態易致命

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／宏都拉斯「兩面手法」？吳釗燮：對方高價索求

攝影中心／ 記者林澔一／台北即時報導
外交部長吳釗燮坦言，我國與宏都拉斯的狀況不是很好，駐外人員會努力到最後一刻。記者林澔一／攝影
外交部長吳釗燮坦言，我國與宏都拉斯的狀況不是很好，駐外人員會努力到最後一刻。記者林澔一／攝影

外交部吳釗燮上午到立法院外交國防委員會報告備詢，會前受訪被詢問宏都拉斯是否跟台灣索取25億美元？吳釗燮表示，「有關宏都拉斯的狀況，我想那個情況並不是很好」，對方有跟我方提出高價所求，由於我方不跟中方進行金錢外交，所以現在進入非常辛苦的階段，但現在我駐宏都拉斯所有管處同仁，都在努力當中，會努力到最後一刻。吳釗燮說，中國在國際社會打壓我方非常明顯，呼籲國人要更奮發，在國際社會開拓更多的空間。

對於宏都拉斯用「兩面手法」是否為事實？吳釗燮表示，事實終於會釐清。針對宏都拉斯特使團傳前往中國，吳釗燮指出，「有關宏國的這個狀況，我們都有所掌握」。

【中央社／台北23日電】

外交部長吳釗燮今天表示，目前與宏都拉斯的邦交狀況並不是很好，對方提出高價索求，現在進入一個非常辛苦的階段，但他強調，台灣不與中國進行金錢外交，會努力到最後一刻。

立法院外交及國防委員會今天邀請吳釗燮報告業務，並備質詢。吳釗燮會前接受訪問表示，關於宏都拉斯的狀況並不是很好，對方提出高價索求，但台灣不與中國進行金錢外交，現在進入一個非常辛苦的階段，駐宏都拉斯館處同仁都還在努力當中，會努力到最後一刻。

他表示，中國在國際社會不斷打壓台灣，在這種情況下，國人應該更加奮發，台灣走出去或歡迎其他國家走進來，在國際社會開拓更多空間，這是應該要做的方向。

媒體報導，宏國特使團已經出發前往中國，吳釗燮說，宏國狀況外交部都有掌握；他重申，中國打壓台灣外交空間，中國介入宏國的痕跡非常明顯。

吳釗燮在業務報告中指出，面對當前嚴峻複雜的國際局勢與挑戰，外交部將持續秉持堅韌精神與靈活專業的態度推動「踏實外交」，包括鞏固邦交、深化與理念相近極友好國家的關係、擴大國際參與並積極做出貢獻、持續推進「新南向政策」、全力爭取加入區域經濟整合機制及強化區域合作、讓國際聽見台灣的聲音。

吳釗燮 宏都拉斯 外交部

延伸閱讀

吳釗燮：若為維持邦交付不該付的錢 對不起天對不起地

宏都拉斯斷交近了？藍委：可能在蔡總統出訪時

德部長級官員睽違26年訪台 知情人士：柏林當局回絕與吳釗燮見面

宏國斷交危機 吳釗燮曝：除了美國 還有其他國家在幫忙

相關新聞

游錫堃表態不再連任 示警「民進黨不夠謙虛」去年才敗選

立法院長游錫堃今天接受廣播節目專訪時表示，他做完這一任立法院長後就會離開，不會再爭取不分區立委，民進黨內人才濟濟，要讓年...

國民黨立委批監委酬庸 擬提修憲案減為7到9人

國民黨立委曾銘宗今天說，監委都是政治酬庸、遇到重要問題就睡著，他將提修憲案，將監委減為7到9人，「明天就開始連署」。監察...

「卡管風暴」應給管中閔轉型正義？ 潘文忠：已著手一件事

台大前校長管中閔日前舉行新書發表會，自述2018年遭「卡管」的心路歷程。立法院今天舉行促進轉型正義專題報告，國民黨立委鄭...

宏中談建交時機接近總統出訪 吳釗燮：經過精心安排

宏都拉斯準備與中國建交，相關安排與蔡總統出訪的時間點接近，外交部長吳釗燮今天表示時間點並非巧合，而是經過精心的安排，外交...

被點名是接任大法官人選 朱富美：把現職工作做好

蔡英文總統將提名4位新任大法官，曾獲法務部推薦大法官，因故失之交臂的監察院秘書長朱富美，再度被點名是大法官提名熱門人選。...

綠高層拍板排黑條款全適用 恐不再禮讓蘇震清、趙正宇

民進黨通過誠信條款，除艱困選區或無現任立委選區外，不建議現任議員參與2024年立委選舉；地方上無視條款仍執意參選的議員，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦