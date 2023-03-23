影／宏都拉斯「兩面手法」？吳釗燮：對方高價索求

外交部長吳釗燮上午到立法院外交國防委員會報告備詢，會前受訪被詢問宏都拉斯是否跟台灣索取25億美元？吳釗燮表示，「有關宏都拉斯的狀況，我想那個情況並不是很好」，對方有跟我方提出高價所求，由於我方不跟中方進行金錢外交，所以現在進入非常辛苦的階段，但現在我駐宏都拉斯所有管處同仁，都在努力當中，會努力到最後一刻。吳釗燮說，中國在國際社會打壓我方非常明顯，呼籲國人要更奮發，在國際社會開拓更多的空間。

對於宏都拉斯用「兩面手法」是否為事實？吳釗燮表示，事實終於會釐清。針對宏都拉斯特使團傳前往中國，吳釗燮指出，「有關宏國的這個狀況，我們都有所掌握」。

【中央社／台北23日電】

外交部長吳釗燮今天表示，目前與宏都拉斯的邦交狀況並不是很好，對方提出高價索求，現在進入一個非常辛苦的階段，但他強調，台灣不與中國進行金錢外交，會努力到最後一刻。

立法院外交及國防委員會今天邀請吳釗燮報告業務，並備質詢。吳釗燮會前接受訪問表示，關於宏都拉斯的狀況並不是很好，對方提出高價索求，但台灣不與中國進行金錢外交，現在進入一個非常辛苦的階段，駐宏都拉斯館處同仁都還在努力當中，會努力到最後一刻。

他表示，中國在國際社會不斷打壓台灣，在這種情況下，國人應該更加奮發，台灣走出去或歡迎其他國家走進來，在國際社會開拓更多空間，這是應該要做的方向。

媒體報導，宏國特使團已經出發前往中國，吳釗燮說，宏國狀況外交部都有掌握；他重申，中國打壓台灣外交空間，中國介入宏國的痕跡非常明顯。

吳釗燮在業務報告中指出，面對當前嚴峻複雜的國際局勢與挑戰，外交部將持續秉持堅韌精神與靈活專業的態度推動「踏實外交」，包括鞏固邦交、深化與理念相近極友好國家的關係、擴大國際參與並積極做出貢獻、持續推進「新南向政策」、全力爭取加入區域經濟整合機制及強化區域合作、讓國際聽見台灣的聲音。