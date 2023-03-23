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【即時短評】民進黨派系吃銅吃鐵 連大法官也不放過

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
駐日代表謝長廷。 本報系資料照
駐日代表謝長廷。 本報系資料照

民進黨二○一六年完全執政以來，行政、立法已經一把抓，二○二○年監察院換屆後也「綠化」，全是蔡總統提名監委，如今司法院大法官再由蔡總統獨攬提名，外界有更多疑慮；孰料，府方呼籲各界推薦大法官人選，連民進黨派系也欲分一杯羹，所謂吃相難看，莫過於此。

去年九合一大選慘敗後，民進黨士氣跌落谷底，連帶讓派系間搶資源、分油水的動作低調許多；但近期，綠營民調觸底反彈，各派系為了立委初選的各種動作又紛紛出籠。

檯面上的民進黨「三大三小」派系要搶立委位置，連已式微的謝系都沒閒著，甚至更敢要，一出手就直指扮演司法最後一道防線的大法官席位。此事引發議論、令人感到意外之餘，也顯示出民進黨的「沉潛期」已過，又回到往日熟悉的搶資源、分位子模式。謝系基金會推薦謝長廷擔任大法官的消息一出，首先發難的是黨內其他派系，由此可見一斑。

回到推薦謝長廷出任大法官的事件本身，儘管謝曾有律師專業背景，但謝本人或身邊核心幕僚都應該思考那句政治俗諺：「上台看身段，下台看背影。」謝長廷已歷任政府要職，甚至出使日本，還要在從政尾聲留下了派系介入司法的汙點嗎？

今年初內閣改組，前閣揆蘇貞昌「被下台」後，民進黨內即有流傳個玩笑話，乾脆提名蘇貞昌當大法官好了，讓他有個事做，也有安撫蘇系效果。沒想到，竟有派系真要推薦和蘇高度同質性的謝長廷出任大法官。雖說推薦未必能獲遴任，但當玩笑話成真，民進黨派系當真連大法官都想染指，看在一般民眾眼裡，恐怕沒人笑得出來。

大法官 民進黨 謝長廷

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