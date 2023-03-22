台宏邦交拉警報 知情人士曝「背後有中國操控的影子」

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
副總統賴清德(左)去年率團出席宏都拉斯共和國總統卡斯楚(右)就職典禮，並捐贈防疫物資。 圖／總統府提供
副總統賴清德(左)去年率團出席宏都拉斯共和國總統卡斯楚(右)就職典禮，並捐贈防疫物資。 圖／總統府提供

台灣與宏都拉斯邦交拉警報，知情人士今曝「看來事情已經到最後階段」，去年一月秀瑪菈．卡斯楚（Xiomara Castro）就任宏國總統時曾向台索取金援20多億元，本月13日又寄信到外交部要求「加碼」，我方尚未回覆，卡斯楚就在隔天推文宣布擬與中國建交。

知情人士指出，過去中南美洲友邦欲與我斷交，都是直接宣布，或直接公開與中國建交消息，已無轉圜餘地，這次「預告式」、「漸進式的鋪成」背後耐人尋味，疑有中國在背後操縱的身影，欲逐步貶抑我國、操弄輿論以合理化可能轉與中國建交的作為。

知情人士回顧近年台、宏互動，指宏國前總統、卡斯楚丈夫2009年被罷黜時，我宏國使館還提供她懷孕的大女兒庇護，當時卡斯楚一家還對台表達萬分感激，沒想到事過境遷，卡斯楚上任後卻變了樣，感嘆她見利忘義，令人遺憾與感概。

知情人士指出，宏國向台灣要求25億美元的同時，也玩兩面手法，向中國索金援60億元；對台「藕斷絲連」留懸念，每次溝通都不正面回應或冷處理，試探台、中金援底線。

知情人士說，現在回顧起來，13日收到的宏國信函「最後通牒意味濃厚」。坦言，台、宏邦交關係岌岌可危，雖宏國對台根本沒有誠意，但台灣仍會努力溝通，在能力範圍內，盡力維護兩國邦誼，「努力到最後一刻」。

台美關係出現危機，知情人士表示情況不樂觀。 圖／聯合報系資料照
台美關係出現危機，知情人士表示情況不樂觀。 圖／聯合報系資料照

卡斯楚 外交部

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