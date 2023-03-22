台宏邦交拉警報 知情人士曝「背後有中國操控的影子」

台灣與宏都拉斯邦交拉警報，知情人士今曝「看來事情已經到最後階段」，去年一月秀瑪菈．卡斯楚（Xiomara Castro）就任宏國總統時曾向台索取金援20多億元，本月13日又寄信到外交部要求「加碼」，我方尚未回覆，卡斯楚就在隔天推文宣布擬與中國建交。

知情人士指出，過去中南美洲友邦欲與我斷交，都是直接宣布，或直接公開與中國建交消息，已無轉圜餘地，這次「預告式」、「漸進式的鋪成」背後耐人尋味，疑有中國在背後操縱的身影，欲逐步貶抑我國、操弄輿論以合理化可能轉與中國建交的作為。

知情人士回顧近年台、宏互動，指宏國前總統、卡斯楚丈夫2009年被罷黜時，我宏國使館還提供她懷孕的大女兒庇護，當時卡斯楚一家還對台表達萬分感激，沒想到事過境遷，卡斯楚上任後卻變了樣，感嘆她見利忘義，令人遺憾與感概。

知情人士指出，宏國向台灣要求25億美元的同時，也玩兩面手法，向中國索金援60億元；對台「藕斷絲連」留懸念，每次溝通都不正面回應或冷處理，試探台、中金援底線。