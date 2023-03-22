被推薦任大法官 謝長廷26日新書發表會料將說明

謝系色彩濃厚的新文化基金會將推薦駐日代表謝長廷出任司法院大法官，基金會董事長林耀文最近在臉書公開推薦謝長廷，引發黨內波瀾。據悉，謝今天返國，將在26日下午出席「謝長廷：台灣與日本善的循環」新書發表會，講述日本贈送台灣疫苗等過程，預料將正面回應外界疑問。

今年9月30日將有四位大法官任期屆滿，蔡英文總統日前核定成立「112年司法院大法官提名審薦小組」，協助提名大法官人選。審薦小組今天表示，112年司法院大法官提名審薦小組公開接受各界推自薦即將於3月29日截止，審薦小組籲請社會各界把握最後幾天時間，踴躍推薦或自我推薦，為國家社會貢獻心力。

林耀文日前在臉書指出，對於大法官推薦，謝長廷是適合的人選。謝就讀日本法學研究所，專攻法哲學，有「法治的騙局」等法學著作，同時也是優秀的律師。謝從政後提出四大優先，關懷弱勢和環境永續，人文素養深厚，歷任臺北市議員、立法委員、高雄市長、行政院長，目前是駐日大使，政治經驗豐富，頗有聲望，符合「司法院組織法」第四條大法官任用資格「研究法學，富有政治經驗，聲譽卓著者」的條件。

至於謝長廷是否適合擔任大法官，已經引發黨內熱議。黨政人士說，蔡總統上任後，雖然每次遇到大法官提名都遭在野黨質疑，但若這次謝長廷經過新文化基金會正式公開推薦，可能會引發更大政治效應。