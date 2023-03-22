歐布萊恩拜會民進黨 表達美國對我堅定支持

美國前白宮國安顧問、「全球台灣研究中心」(Global Taiwan Institute, GTI)「台美工作小組」（U.S.-Taiwan Task Force）主席歐布萊恩（Robert O'Brien）率團訪台，今天下午拜會民進黨。民進黨國際部主任謝佩芬表示，訪團成員於會中表達對於台海安全的高度重視，並對於更進一步深化台美關係全力支持。

訪團成員除了團長歐布萊恩外，還包括前白宮國安會亞洲事務資深主任暨GTI 美台工作小組副主席胡克（Allison Hooker）、GTI 董事長胡兌勻（Jennifer Hu）兩位共同副團長，以及前國防部亞太安全事務助理部長葛瑞森（Lt. Gen. Wallace C. Gregson）、前美國在台協會台北辦事處(AIT/T)處長楊甦棣（Amb. Stephen Young）、史丹福大學胡佛研究所研究員陳仁宜（Dr. Lanhee Chen）、前白宮國安會亞洲事務副資深主任簡以榮（Ivan Kanapathy）、前美國貿易代表署(USTR)幕僚長桂爾（ Jamieson Greer）、威爾遜國際學人中心亞洲計畫副主任後藤志保子（Shihoko Goto）和GTI 計畫經理冉明銳（Marshall Reid）。

民進黨方面由新境界文教基金會副董事長暨前國安會秘書長邱義仁、黨副秘書長楊懿珊、政策會執行長羅致政、國際部主任兼發言人謝佩芬、民調中心主任陳博洲、及國際部副主任邱雯莉等人共同出席接見。

會中，新境界文教基金會副董事長邱義仁表示，面對中國在區域的軍事擴張作為，美國及理念相近的民主國家對於台灣的支持至關重要，尤其美國能夠實質幫助台灣的面向有很多，期盼在軍事及經濟層面都可以持續有更多進展。

副秘書長楊懿珊表示，賴清德主席就任後即強調，民進黨的中國政策延續蔡總統的四個堅持，並且在這樣的基礎上尋求區域的和平與穩定。台灣持續向國際社會表達捍衛和平的立場，但同時必須在國防安全上充分展現自我防衛的決心。楊懿珊表示，捍衛亞太區域的和平工作，需要美國及民主國家共同努力。

政策會執行長羅致政表示，台灣面臨許多不同的外部挑戰，中國的認知作戰無孔不入，民進黨政府的軍事改革獲得多數民眾的支持，持續深化與強化台美軍事夥伴關係極為重要，唯有合作才能避免中國誤判情勢，引發台海衝突。

謝佩芬補充說明，歐布萊恩 2019 年至 2021 年擔任白宮國安顧問期間，至為友我，任內解密「六項保證」內容、支持國務院放寬台美交往準則、推動川普政府派遣美衛生部長阿札爾（Alex Azar II）訪台等，創下多項台美關係良好先例，卸任後亦持續關注台灣議題並為我發聲，團員包括數名美行政部門卸任資深官員以及印太區域研究之專家，相關發言多具影響力，民進黨對於此一交流，收獲甚多。