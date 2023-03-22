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營建署：國土計畫使用管制 將保障既有合法使用

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導

媒體報導，南投縣面積達500多公頃畫設為國土保育地區，恐影響種植。內政部營建署強表示，不論畫設為國土保育地區或農業發展地區，均將保障民眾既有合法權利，不論種植茶樹或既有商家，屬既有合法使用者，均得維持為原來合法使用，民眾權利不受影響。

營建署表示，國土功能分區應依據土地資源特性、環境敏感條件及城鄉發展需求進行畫設，以南投縣石馬公園周邊為例，南投縣政府考量當地鄉村特性，將其劃設為農業發展地區第4類，該劃設方式符合通案性劃設條件，未來也可以作為住宅、日用品零售等使用，民眾權益並未受到影響，請民眾可以安心。

至於小半天休閒農場經南投縣政府劃設為國土保育地區部分，營建署說明，由於國土保育地區是依據各目的事業法令劃設的保育或保護區域進行劃設，雖無法直接解除各項環境敏感條件，但營建署將透過國土計畫土地使用管制規則，訂定適當規定保障民眾既有合法權利，於既有合法農業用地（例如農牧用地）也可繼續從事農業使用，包含農作、農田水利、農作生產、農作管理、養畜、養禽、休閒農業體驗等設施。

營建署表示，目前地方政府大多都是依照中央訂定全國一致性標準進行劃設作業，其實依「國土計畫法」規定，地方政府可以在縣市國土計畫內訂定適當劃設國土功能分區方式，例如澎湖縣或苗栗縣都有因地制宜作法。

為鼓勵地方政府提出適合地方特性的國土計畫、國土功能分區和土地使用管制，營建署從2021年起，每年都編列規劃經費，補助地方政府辦理「鄉村地區整體規畫」，例如南投縣竹山鎮即已著手辦理調查及規畫。營建署呼籲，民眾可以向地方政府建議辦理鄉村地區整體規畫，營建署將全力協助地方政府，提供辦理經費及行政協助，以透過個案檢討及規畫，讓國土功能分區劃設更符合地方發展需求。

南投 內政部

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