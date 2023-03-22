蔡英文：面對經濟衝擊 政府會做緩衝海綿、度過全球挑戰

總統蔡英文表示，除了跟美國加強經貿合作，政府也持續跟新南向、日本、歐洲的經貿對話，一定會全力協助國內產業、廠商做國際市場布局，面對經濟衝擊，政府一定會做緩衝海綿，度過全球局勢下的挑戰。

總統蔡英文今晚出席「進出口商業同業公會全國聯合會2023年新春聯歡晚會」，蔡英文致詞時表示，謝謝在場人員對於台灣經濟發展的貢獻，也都是進出口業的先進，各位投入國際貿易，就是台灣經濟成長的動能，去年台灣對外貿易總額超過9千億美元，其中無論是進出口都創下新高。

蔡英文表示，台灣在疫情挑戰下能有這樣的表現，現場的人都是很重要的力量，今年要面對的挑戰很多，包含俄烏戰爭下的國際局勢，還有主要國家貨幣緊縮。

蔡英文指出，政府不會讓大家孤單，受到疫情衝擊的產業跟中小企業，政府會加強照顧，最近走訪好幾家中小企業，到第一線說明政府對於疫後特別預算的運用，規劃透過專案貸款跟利息補貼，協助產業跟中小企業邁向數位化、智慧化的轉型、升級，面對國際趨勢要求，要減碳低碳生產，也會撥出資源，幫助中小企業落實淨零轉型。

蔡英文接著說，政府一直努力拓展台灣經貿空間，希望台灣成為全球供應鏈的關鍵力量，今年1月已經完成跟美國21世紀貿易倡議的第二輪談判，期望談完之後，可以進入關稅談判的部分，也希望透過談判，能跟美國貿易可以更順暢。也要拜託中華民國進出口商業同業公會全國聯合會理事長王清水跟公會繼續做業界跟政府的溝通橋樑。