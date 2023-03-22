侯友宜入提名委員會遭批欺騙 藍議員反擊罵別人前先看自己

新北市長侯友宜今納入國民黨「中央選舉提名委員會」，民進黨新聞部主任張志豪批評「好好做代誌」呢？承諾市民的市政工作呢？原來一切都是欺騙。藍營議員江怡臻反擊，賴清德多次落跑競逐不同政治位置，民進黨罵別人之前，先好好看看自己。

新北市長侯友宜同意加入藍營中央選舉提名委員會，綠營新聞部主任張志豪質疑「好好做代誌」呢？承諾的市政工作呢？一切都是欺騙，現在為了準備落跑選總統，什麼承諾都可以違背，也不反黑金復辟了。

針對民進黨指稱侯友宜被納入國民黨中央選舉提名委員會一切都是欺騙，國民黨文傳會副主委江怡臻指出，民進黨每日一罵侯友宜，難道不累嗎？台灣需要的不是政治口水，而是為台灣好好做事，不分藍綠，民進黨要做到這點，難道很難嗎？

江怡臻說，依據民進黨邏輯，賴清德多次落跑競逐不同政治位置，正是民進黨口中的政治渣男，而所有想選立委的現任議員，更是必須快點出來跟張主任謝罪。張志豪到底有多不滿賴清德、蘇貞昌？要一直這樣說他們幫黑金站台？請民進黨罵別人之前，先好好看看自己，不要再撕裂台灣。