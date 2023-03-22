聽新聞
test
0:00 / 0:00
謝系基金會擬推薦謝長廷出任大法官 黨內惹議
總統府今天表示，112年司法院大法官提名審薦小組公開接受各界推薦即將於29日截止，審薦小組籲請社會各界把握最後幾天時間，踴躍推薦或自我推薦，為國家社會貢獻心力。據悉，謝系色彩濃厚的新文化基金會，將推薦駐日代表謝長廷出任大法官。
派系色彩濃厚基金會推薦自家人的做法，引發民進黨內正反兩極看法，有派系人士就指出，難道親蘇系的超越基金會也要推薦蘇貞昌出任大法官嗎？雖然目前僅是推薦階段，但大法官人選光是有政治人物進入討論範圍，都恐造成社會觀感不佳，實應謹慎。
總統府表示，為襄助總統提名大法官，舉薦優秀適任人選，審薦小組在3月8日召開第1次會議，並決定自該日起至29日止，公開接受各界推薦。總統出席會議表示，大法官釋憲職權是國家重要憲政功能，期許審薦小組廣納人才。
總統府表示，大法官是憲政的守護者、人權的捍衛者；掌理解釋憲法、統一解釋法律及命令、審理總統、副總統彈劾案件及審理政黨違憲解散案件，攸關台灣民主憲政發展與人民基本權利保障。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言