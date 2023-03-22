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大法官推自薦29日截止 審薦小組請各界把握時間

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文總統。記者曾吉松／攝影
蔡英文總統。記者曾吉松／攝影

今年9月30日將有四位大法官任期屆滿，蔡英文總統核定成立民國112年司法院大法官提名審薦小組，協助提名大法官人選。審薦小組今天表示，112年司法院大法官提名審薦小組公開接受各界推自薦，將在3月29日截止，審薦小組請社會各界把握最後幾天時間，踴躍推薦或自我推薦，為國家社會貢獻心力。

審薦小組指出，為協助總統提名大法官，舉薦優秀適任人選，審薦小組3月8日舉行第一次會議，決定自當天起至3月29日止，公開接受各界推自薦。蔡總統也出席會議表示，大法官釋憲職權是國家重要憲政功能，期許審薦小組廣納人才。

審薦小組表示，大法官是憲政的守護者、人權的捍衛者；掌理解釋憲法、統一解釋法律及命令、審理總統、副總統彈劾案件，及審理政黨違憲解散案件，攸關台灣民主憲政發展與人民基本權利保障。

審薦小組說，由於受理各界推自薦期間，將在3月29日截止，審薦小組請社會各界踴躍推薦或自我推薦，後續將秉持公正、客觀立場，協助總統提名專業、優秀的大法官人選。

大法官 司法院

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