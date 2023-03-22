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提升海洋產業軟實力 立院初審通過海洋產發條例

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
海洋委員會主委管碧玲出席立法院內政委員會備詢。記者季相儒／攝影
海洋委員會主委管碧玲出席立法院內政委員會備詢。記者季相儒／攝影

立法院內政委員會初審通過海洋產業發展條例草案，條文授權海委會可多面向針對海洋事業適當輔導、獎勵或補助。

針對條例有關海洋產業的定義及範疇等，以及海委會可協助地方主管機關、公民營事業、法人或自然人依法設置海洋產業園區，或畫設海洋產業專區相關條文，全案僅第4條、8條、15條條文保留，朝野未能達成共識，未來院會二讀前，交由朝野黨團協商。

初審通過條文明定，政府應寬列推動海洋產業預算，採取必要措施，確保海洋產業預算經費，符合推行政策所需。海委會可會商有關機關、金融機構及信用保證機構，建立海洋產業發展投資的優惠融資管道，及信用保證機制，協助海洋事業取得推展海洋產業所需資金。

初審條文明訂，海洋事業投資在產品與服務的研究發展，及人才培育支出金額，可依有關稅法或其他法律規定減免稅捐。

海洋事業自國外輸入，用於海洋產業發展的機器、設備，經主管機關證明用途屬實，且在國內尚未製造供應者，免徵關稅， 實施期間自條例公布施行日起三年。

海委會可對海洋事業給予適當輔導、協助、獎勵或補助項目，包括創新海洋產業，異業互助合作，建立自有品牌，為拓展國際市場，進行國際合作交流及參與國內外競賽或會展；促進投資招商，培植專業人才，產學合作，創業育成及輔導，促進漁業永續經營，海洋產業群聚，蒐集海洋產業及市場資訊，推展海洋產業研發、生產、行銷、推廣及授權等產業活動。

為鼓勵國民從事海洋活動，初審通過海委會等相關機關，應共同推動海洋多元利用，營造友善海洋，建立海洋運動、觀光及遊憩活動的輔導管理機制。可編列預算補助國民參與海洋活動，培育海洋產業人才，提升海洋意識。

立法院

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