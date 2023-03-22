時力：不分黨派支持親美抗中 務實保台是台灣主流民意

台灣民意基金會最新民調顯示，有將近七成民眾不認為民進黨執政將帶來戰爭，國民黨執政會帶來和平。時代力量發言人余佳蒨今天表示，近期政壇疑美論的氛圍瀰漫，親美抗中與務實保台，才是台灣的主流民意。

台灣民意基金會昨天公布民調，分析我國民眾對於美、中、台關係的基本態度，民調結果顯示，台灣人民對於美中台關係的認知相當務實，其中近六成民眾清楚認知，在國際現實下各國多以自身利益為出發，當美中發生衝突時，有六成民眾支持台灣和美國站在一起。

時代力量今天新聞稿指出，這份民調顯示支持親美者不分黨派，民進黨認同者高達七成，即便是親中的國民黨，其政黨認同者仍有近六成支持親美，這份民調可以看出親美抗中、務實保台是台灣的主流民意。

余佳蒨說，近期政壇疑美論的氛圍瀰漫，從無黨籍立委高金素梅在立法院院會總質詢，質疑美國操縱台灣政府，再到學界連署發表反戰聲明認為美國將犧牲台灣，都讓美中台關係變得更加錯綜複雜。

余佳蒨表示，透過台灣民意基金會的這份民調結果，可以社會各界更進一步了解國人對於美國的真實想法。

余佳蒨指出，多數民眾對於美方的態度偏向友善，對於捍衛我國主權的立場更具備共識，如果能夠從內政上讓民眾對於生活有期待，才能更加促進社會團結，全力對外捍衛主權。