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蔡英文：自行車和運動用品大步向前 讓MIT愈來愈響亮

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文總統上午出席2023年台北國際自行車展、台灣國際運動及健身展開幕。記者曾吉松／攝影
蔡英文總統上午出席2023年台北國際自行車展、台灣國際運動及健身展開幕。記者曾吉松／攝影

蔡英文總統今天出席2023年台北國際自行車展、台灣國際運動及健身展聯合開幕典禮，她表示，政府會持續協助產業升級，邁向智慧製造，並藉由「疫後特別預算」幫助中小企業跟上淨零碳排的行列，加大在國際市場的競爭力。她期待在政府和業者的努力下，台灣的自行車和運動用品產業能繼續大步向前，讓MIT（台灣製造）品牌愈來愈響亮。

蔡總統提到，去年台灣的自行車成車及零組件產值超過2千億元，不僅比前年大幅成長23%，更位居全球第二。歷經3年多的疫情，國人運動、健身習慣改變許多，不論是在家或是戶外運動，都讓台灣的運動相關產業蓬勃發展。台灣的健身器材、運動衣、護具、球具，各式運動用品，更是享譽國際。每次看到國內外選手使用台灣的運動用品，相信大家都跟她一樣感到非常驕傲。

蔡總統說，因為大家的努力及耕耘，讓台灣成為全球運動用品產業可靠的供應鏈夥伴。接下來，一定要持續提升競爭力。像是台灣的自行車產業，在結合現代科技之後，現在正加速朝電動化和智慧化方向邁進。目前，台灣電動自行車產值已經在去年超越傳統自行車，出口更首度超過100萬台。

蔡總統表示，未來政府會持續協助產業升級，邁向智慧製造，也要掌握綠色供應鏈商機。台灣很多自行車及運動用品業者是以歐美為主要出口對象，在「疫後特別預算」，政府特別撥出資源來幫助中小企業，跟上淨零碳排的行列，加大在國際市場的競爭力。

蔡總統表示，前天開始實施「輕症免隔離措施」，這也代表台灣正邁向疫後新生活。她期待在政府和業者的努力下，台灣的自行車和運動用品產業能繼續大步向前，讓MIT品牌愈來愈響亮。她也以消費者立場分享使用自行車與運動用品的經驗，作為產業進一步精進和創新的參考，並祝福展覽圓滿成功。

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