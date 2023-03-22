台灣外交波動 立委喻「像變了心的女友，一去不回頭」

中華民國與宏都拉斯出現斷交危機，民眾黨立法院黨團上午舉行記者會，民眾黨立委張其祿說，執政黨長期依靠美國，祭出抗中保台的外交策略，換來的卻是連續幾個斷交國，宛如變了心的女友，一去不回頭。

張其祿表示，蔡英文總統近期的技術性訪美，接近全方面押寶美國，容易讓美國拉台灣到鬥爭前線，目前國內不管是倚美派與親中派，都各劍走偏鋒，使台灣從內部分裂，卻無法根本解決問題。

張其祿指出，宏都拉斯、巴拉圭與台灣的邦誼都拉警報，蔡總統3月底出訪中美洲友邦，將過境美國與眾院議長麥卡錫會面，加上近日捷克眾議院院長、英國台英國會小組主席史都華訪台，台灣與美國、歐洲等國關係到了史上最佳。

張其祿說，中俄會談足見雙方關係持續深化，抱團取暖，對抗歐美的態勢會更明顯，台灣處境恐將逐漸走向鬥爭前緣；面對兩大強國的角力，政府應該要以中間，彈性，務實的態度面對，善用國內已有的經濟、科技優勢及關鍵地位，確實保障台灣人民的生存及利益，才是較佳的外交策略方向。