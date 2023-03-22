前僑委會委員長童振源出任駐新加坡代表 臉書分享喜悅
僑委會前委員長童振源今年初卸任，由原副委員長徐佳青接任，總統府今天發布總統令，駐新加坡代表梁國新已准退職，特任僑委會前委員長童振源出任駐新加坡代表。
據悉，童振源年初離職的背後原因是為了派系平衡，所以由徐接任，傳出他為此一度鬱卒，還出國散心。不過本月13日僑委會頒贈他一等功績獎章、華光僑務專業獎章的儀式上，他笑容滿面，當時已傳出他外派駐點可能性極高，只是地點尚未確定。
今天童振源也在個人臉書上分享心情表示，感謝蔡英文總統任命他為新加坡大使，深感榮幸與責任重大，會全力以赴。童振源表示，他2016年初曾到新加坡籌辦研討會，除了在新加坡國立大學開會外，也到旁邊的植物園和市區遊覽、品嚐新加坡道地小吃，至今對新加坡印象深刻，期盼很快可以到新加坡工作。
童振源表示，台灣與新加坡有長期友好的關係，彼此互為重要的經貿夥伴、在各領域皆保持密切交流，並簽訂十五項協定或備忘錄，包括1990年簽署的「促進和保護投資協定」、2013年簽署的「經濟夥伴協定」等；未來他將持續促進雙邊交流與合作，強化台灣與新加坡之間的友誼與夥伴關係。
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