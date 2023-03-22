羅智強百場街頭開講起跑 洪秀柱站台賦予神秘任務
國民黨北市前議員羅智強表態參選大安區立委，今天啟動「大安一百，唯一支持羅智強」的100場街頭演講，首場邀請國民黨前主席洪秀柱助講。洪秀柱表示，羅具有全國知名度，也賦予他初選通過後的輔選任務。
羅智強說，上次在大安區參選，柱柱姐送他「天行健智強不休息」的匾額，感謝她的鼓勵，也直言這次參選大安區立委，「我是把初選當成大選來打」。
洪秀柱表示，一直很佩服羅智強，是「打不死的小強」，常笑他是「過動兒」，每天跑來跑去，台灣走遍遍、桃園走遍遍去到處講，很欣賞這樣的精神。
洪秀柱指出，知道很多人在笑全台走透透的羅智強，她反而能理解，為什麼要拚命地走、拚命地講，因為這符合國父孫中山「喚醒民眾」的精神。現今社會上很多人沒有搞清楚，國民黨在台灣真正應該發揮什麼樣的角色，更需要這樣的人才。
她也透露來幫忙站台的原因，是因為羅智強具有全國知名度，所以要給他一個任務，初選若是順利過關，行有餘力再到別的選區幫其他同志，大家一起當選，否則今天也不會站在這邊。
大安區立委競爭激烈，洪秀柱表示，今天願意替羅智強站台，不代表大安區其他黨內同志不要出來，她支持良性競爭，也希望黨內同志能夠像羅智強，當初桃園沒有提名他，仍願意全力輔選，國民黨必須要有這樣的想法跟作法，如此才有希望與生存發展的空間。
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