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邱臣遠指民進黨政府外交策略過度傾斜 缺乏彈性

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
民眾黨團立院總召邱臣遠。圖／民眾黨團提供
民眾黨團立院總召邱臣遠。圖／民眾黨團提供

民眾黨立法院黨團今天舉行記者會指出，台灣目前外交波動不斷，凸顯民進黨政府在外交事務過度傾斜的問題，蔡政府在美中對抗態勢下，採取中間，務實，彈性的外交策略，盡可能將台灣在國際的生存空間最大化。

民眾黨團立法院總召邱臣遠說，政府對友邦除了提供金援，也需更務實，靈活，彈性，如透過各地僑界與台灣聚落，推動國民及產業外交，串聯台灣產業協助當地公共工程或經濟發展。

邱臣遠指出，蔡英文總統上任以來，已有八國宣布與中華民國斷交，雖不乏對岸惡意壓迫及拉攏，但執政黨外交策略過度傾斜，也使台灣原本就受限的生存空間，蒙受更大風險。

邱臣遠表示，中華民國的邦交國，在中南美洲最多，近年來中國大路在中南美洲用力很深，不僅躍升為南美多國主要貿易夥伴，同時也主導大型區域基礎工程，企圖透過挖角我國友邦的方式，順勢鬆動美國在當地的影響力。

邱臣遠窩，美國華府智庫威爾遜中心專家曾指出，美國對拉美地區影響力隨之式微，台灣卻沒有充分體認到邦交國家內部的關係變化，才會在這幾年頻繁丟失邦交國。

邱臣遠

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