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台宏邦交生變 立委：應加強國民外交

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
民眾黨立委張其祿（左）、邱臣遠（右）22日召開記者會呼籲，台宏邦交生變，政府應具體檢視外交政策。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）
民眾黨立委張其祿（左）、邱臣遠（右）22日召開記者會呼籲，台宏邦交生變，政府應具體檢視外交政策。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）

「外交不該是大內宣的工具！」民眾黨立委邱臣遠22日召開記者會表示，總統蔡英文將於29日出訪友邦，但執政黨不應把外交當作大內宣的工具，應透過台商、僑界進行國民外交，並以鏈結台灣產業來訂定外交策略，強化邦交關係。立委張其祿說，台灣外交過度傾斜美國是危險的，中間彈性的外交才是解方。

結合台商促外交

邱臣遠表示，台灣與宏都拉斯邦交關係生變，並非是單一事件，受到蔡英文出訪邦交、中美對峙加深與中國在中南美洲影響力遽增等多重因素影響，執政黨應該重新審視外交政策，不該只是將外交出訪作為「大內宣」的工具。

他指出，台灣邦交國過去都曾向世界衛生組織爭取，讓台灣加入世界衛生大會（WHA），顯見邦交國是台灣爭取國際生存空間的重要伙伴。邱臣遠說，中國已成為中南美洲最大的貿易夥伴、並協助擴大建設基礎建設，拉攏台灣友邦，導致台灣邦交國從2016年22國減少到現在的14國。

邱臣遠指出，台灣沒有辦法靠著金援的方式與中國進行外交競爭，政府應提出更具體有效的措施，如透過民間的台商聚落、僑界人士等群體進行國民外交，並以鏈結台灣優勢產業的方式，協助邦交國的經濟，強化邦交關係。

與中美保持適當距離

張其祿說，蔡總統參訪瓜地馬拉、貝里斯時，宏都拉斯或許就會宣布與我國斷交，儘管美國已經介入協調，但宏都拉斯就像「變了心的女友，一去不回頭了」。他強調，台宏邦交生變背後的結構，其實就是持續擴大的中美對抗。

張其祿指出，雖然中國在外交、政治上不斷向台灣施壓，但反過來在文化經濟上就不斷釋出善意，進行兩手策略，如提供學測成績申請北大或清華，且台灣對中經貿依存度也高，畢竟「全面抗中」的後果不堪設想。

他認為，過度傾斜中國或美國對台灣都是危險的，政府應與兩國都保持適當距離，維持中間彈性的外交。

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