外交部指中俄聯合聲明為不實論述 行徑像「掩耳盜鈴」

大陸國家主席習近平訪問俄羅斯，與俄羅斯總統普丁發表聯合聲明，外交部上午表達抗與譴責。外交部說，中共威權擴張主義政府持續在國際間發表貶損我國主權的不實論述，俄羅斯扈從中方，為其侵略擴張的陰謀企圖唱和起舞。

外交部指出，中俄聯合聲明中稱俄方重申恪守一個中國原則，承認台灣是中國領土不可分割的一部分，反對任何形式的台獨，堅定支持中方維護本國主權和領土完整的舉措，是不實論述。

外交部說，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，中共政權未曾一天對台灣擁有治權。台灣是積極捍衛民主體制及尊重人權與法治的現代民主國家，中共專制政府多年來不斷迫害人權，恣意擴張，霸凌鄰國。

外交部表示，中共任何扭曲台灣主權地位的說法，都無法改變國際公認的兩岸現狀。

外交部說，中俄聲明中提及雙方重申致力於堅定維護以聯合國為核心的國際體系、以國際法為基礎的國際秩序、以聯合國憲章宗旨和原則為基礎的國際關係基本準則，這是欺人騙術。

外交部指出，俄國斯2022年2月24日違反聯合國憲章，非法入侵烏克蘭，大陸長期以軍機艦侵擾台灣及鄰近國家行徑乖張，如今兩國高談闊論，呼籲國際社會遵守聯合國憲章、避免人道危機，是掩耳盜鈴的説法。