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下月訪美有僑胞拒接待？ 柯文哲：政治不可能百分百被歡迎
民眾黨主席柯文哲預計4月8日訪美，據傳行程安排並不順利，傳出有台灣人公共事務會南德州分會和休士頓台灣同鄉會共同聲明，批評柯「心中沒台灣主體意識 眼裡無公民社會價值」。柯文哲今天表示，政治上不可能百分之百被歡迎。
柯文哲今天赴北市議會拜會議長戴錫欽，柯被問及這次訪美行程，是否有僑胞拒接待？柯文哲表示，政治上不可能百分之百歡迎，歡迎的沒跑出來講，不歡迎的跑出來講，他沒有特別要去處理這塊，自然就好，還是那句話，政治上不可能百分之百被人歡迎。
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