蔣萬安新政花錢多 柯文哲：潮水退了 就知道誰沒穿褲子

民眾黨主席柯文哲今天帶著四位黨籍議員拜會北市議會議長戴錫欽，柯文哲拜會時提到YouBike應該發展3.0，還抱怨當老百姓之後，在台北市騎YouBike真危險，媒體今天也問柯文哲，蔣上任將滿三個月，許多新政都要花錢，之後將追加減預算，柯文哲回「人家說潮水退了，就知道誰沒有穿褲子。」

柯文哲今天拜會議長戴錫欽，因議會4月開議在即，除向議長說明民眾黨理念方向，也督促黨籍議員認真監督市政、為民喉舌，柯文哲受訪時提到，這次來拜會，是因為民眾黨四位議員都是新手，開議時他也不在台灣，完全要拜託議長指導這四位新人。

北市府副發言人徐政璿表示，市長蔣萬安上任後，為了改善台北市的大環境，積極盤點市政資源做最有效的運用。台北市的稅收會以支應市政推動為優先，亦秉持財政紀律適度還債。

戴錫欽表示，柯主席比較客氣，這四位議員雖然都是新科議員，不過過去都有市政經驗，也是老朋友，這次主席在國外參訪，議員不管監督市府、選民服務，都會有很好發揮，他也會全力協助配合。

由於柯文哲拜會時，也當面向議長提到，他當老百姓之後，每天就是搭公車、騎YouBike，也抱怨在台北市騎YouBike真危險，騎人行道怕撞到人，騎慢車道被車撞，並表示他覺得台北市可以發展YouBike3.0。而對於蔣萬安每一項新政都要增加市府預算，柯文哲則說，還是要看財政的收支平衡，「收入多、支出就可以多一點，總是有預算結算，財政紀律做好就好。」

不過柯文哲也表示，二備金只有9億多元，花完就沒有，也沒有辦法多用，至於追加減預算也一樣，到明年五月結算，「人家說潮水退了，就知道誰沒有穿褲子」，一直追加減，總是結算時就會被看到。