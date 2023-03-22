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外交部說明土耳其震災善款運用情形 官網設專區供檢視
外交部上午舉行賑濟土耳其震災記者會，外交部次長俞大㵢說明愛心捐款運用及執行規畫情形。
俞大㵢表示，土耳其與敘利亞邊境2月6日發生芮氏規模7.8強烈地震，5萬多人不幸喪生，數十萬間房屋毀損，台灣同樣位處地震帶，政府和人民感同身受，雖已過了一個多月，當地餘震仍頻傳，超過百萬人暫居臨時庇護所，部分災區又因暴雨引發嚴重洪水，重建之路充滿挑戰。
俞大㵢指出，行政院請衛生福利部開設的賑災專戶，3月6日截止受理捐款，過去一個月來，約募得款項新台幣11.8億元，加上我政府援款200萬美元，總計約4089萬美元。
俞大㵢表示，為妥善運用國人愛心捐款，與土國相關單位討論後，決定將剩餘善款聚焦用於災後生活重建，例如與土耳其首都安卡拉市政府合作，捐贈117萬美元採購行動餐廚車，開往災區為民眾提供熱食等。
俞大㵢說，在非政府組織方面，捐助土耳其紅新月會500萬美元，協助於災區建置行動廚房、洗衣房及淋浴車；捐贈土耳其全國身障聯合總會500萬美元，為災區身障人士購置電動病床及輪椅輔具；配合土國政府需要，將再提供與聯合國有密切合作的尋求庇護者和移民協會(SGDD-ASAM)900萬美元，在災區合作設立資訊教室及行動診所。
俞大㵢表示，外交部在官網開設賑濟土敘賑災專區，持續公布善款運用情形，向外界說明我國相關援助計畫及辦理成果，盼全體國人的溫暖與愛心能協助土耳其地震災民儘快度過難關，早日重建家園，恢復昔日生活。
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