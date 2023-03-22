梅雨、颱風季不確定性 鄭文燦：採嚴格標準抗旱

南部水情吃緊，行政院副院長鄭文燦今天表示，目前預判5月梅雨、以及7月、8月颱風季是不確定的，要採取較嚴格的標準抗旱，新竹、台中水情燈號，由藍燈轉為綠燈，南部也會用黃燈先行運作。

鄭文燦今上午出席打造綠色新經濟創新論壇，他說，目前南部遇到情況，是歷來降雨最少，政府啟動南部抗旱機制，目前從嘉義、台南、高雄、屏東採取聯合調度方式，運用地下水、放流水、河川水各種備援水源，盼能增加供水韌性，減少南化水庫、曾文水庫、烏山頭水庫等下降速度。

鄭文燦表示，新竹以南，為提早預警部署，決定從藍燈改綠燈，提早節水及備援計畫。希望這一波水情吃緊，能度過旱災時期挑戰。