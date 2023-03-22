美遊說宏都拉斯別跟陸建交 江啟臣提議爭取台美復交

中美洲邦交國宏都拉斯有意與中國大陸建交，美國總統拜登派出特使陶德前往宏都拉斯與宏國總統卡斯楚見面。外交部次長田中光表示，卡斯楚跟陶德對話，外交部有掌握，不到最後關頭，外交部不輕言放棄，繼續努力當中。

田中光是在立法院外交國防委員會答覆國民黨立委江啟臣質詢時，作了以上表示。江啟臣質詢時，拿出裝有宏都拉斯咖啡的保溫瓶，詢問國安局長蔡明彥，這杯咖啡會不會變成走味的咖啡，未來買不到。

蔡明彥說，他知道立委問題的核心，邦誼的部分，外交部會做最後努力，至於美國派特使陶德，相關協商進度說明由外交部說明會比較妥適。

江啟臣表示，美方願意介入維持我邦交國，如果美國這麼在意中華民國的對外邦交，華府為什麼不直接恢復台美邦交，這樣如何去說服邦交國？如果台美恢復邦交，相信國際都會看到，這是釜底抽薪的辦法，外交部是否評估跟向美國提出建議。

田中光說，美國國家利益不便代替發言，美國帶動全世界對台灣支持，證明台灣是善良力量，台宏邦交不到最後關頭，外交部不輕言放棄，繼續努力當中。

江啟臣表示，如果我中美洲邦交國全部斷交，未來總統出訪友邦如何過境美國，這是危機的時候，巴拉圭是否會是下一個斷交的邦交國。

田中光說，做外交沒有悲觀權利，巴拉圭一再強調兩國邦誼非常穩定。至於台美建立邦交關係是終極目標。