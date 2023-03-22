羅致政駁斥拒入閣交換何博文參選 「請停止破壞團結」

民進黨立委羅致政今天表示，有媒體報導他曾經被徵詢擔任外交部次長，交換退選板橋東區立委遭到拒絕，這是子虛烏有的假新聞，連傳聞都談不上，有人利用媒體放話，無事生非，請停止破壞黨內團結的假新聞。

媒體報導，新北市前議員何博文轉戰新北市第一選舉區立委選戰，地方人士認為，羅致政去年有表達願意入閣的雄心，蔡英文總統、副總統賴清德出手釋出外交部政務次長，或不分區立委席次，豈料羅致政不願把江山讓給何博文，斷然拒絕府院高層的布局。

羅致政發布聲明表示，今天有媒體報導，他曾經被徵詢擔任外交部政務次長，用以交換退選板橋東區立委遭到拒絕，在此必須澄清說明，這是子虛烏有的假新聞，其實連傳聞都談不上。

羅致政質疑，地方上根本沒有聽過此一傳聞，有人利用媒體放話，無事生非，所謂的地方人士，到底是何方神聖，羅致政有沒有被徵詢，地方人士比他本人還清楚？請停止破壞黨內團結的假新聞。

羅致政說，更惡質的是用外交部政次這種職稱，他是前所未聞，任意冠上一個職位給他，居心叵測，值此立委初選登記開始，黨內良性競爭正在開展，民進黨向來沒有放話文化，這種假借媒體勢力製造出來的假新聞，對本黨及他個人都是極大傷害。

羅致政表示，這種放話尤其是對選區內的選民、支持者，是極度不尊重，他在選區認真耕耘許久，不是用職位條件交換就會離開選民，放話者請自重，無論你是不是本黨同志。

羅致政說，他一切相忍為大局，相信放話者不是來自黨內同志，假新聞該停止了，端正選舉風氣，應該從斷絕假新聞開始，大家還是要努力拚選舉。