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見議長媒體陣仗大柯文哲稱標配 當老百姓他怨北市騎YouBike真危險

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
民眾黨主席柯文哲今天親自率四位黨籍議員赴北市議會拜會議長戴錫欽。記者林麗玉／攝影
民眾黨主席柯文哲今天親自率四位黨籍議員赴北市議會拜會議長戴錫欽。記者林麗玉／攝影

民眾黨主席柯文哲今天親自率四位黨籍議員赴北市議會拜會議長戴錫欽，柯文哲一到現場超過11家媒體，讓戴錫欽驚呼，這是他當議長以來，媒體最多一次，不過柯文哲淡定說，今天只有11支是標準配備standard，只是標準配備，如果有超過22家就是有大事如宣布參選、或天災，一旁的戴錫欽說， 「如果主席要在這裡宣布參選，我也不反對」。

台北市議會4月即將開議，柯文哲今天一早回到議會帶黨籍議員拜會議長，由於柯文哲上午9點準時到議長辦公室，戴錫欽因為公祭遲到幾分鐘，柯文哲等待議長過程，媒體也意有所指地問柯文哲會不會也去新北拜會？尤其拜會新北市政府(侯友宜)，柯文哲思考好幾秒，表示可以考慮一下。

柯文哲說，他卸任這一陣子，就是當老百姓，每天坐公車、騎YouBike，不過柯也忍不住抱怨，在台北市騎YouBike真危險，「騎人行道怕撞到人，騎到慢車道怕被車撞」，不過YouBike的好處就是便宜，只要5元。柯文哲也提到，他就在想是不是YouBike要發展成3.0，就是要有電動輔助的車子。

民眾黨主席柯文哲今天親自率四位黨籍議員赴北市議會拜會議長戴錫欽。記者林麗玉／攝影
民眾黨主席柯文哲今天親自率四位黨籍議員赴北市議會拜會議長戴錫欽。記者林麗玉／攝影

柯文哲 戴錫欽

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