台灣首條鐵路在基隆 連勝文感慨：沒想到現在蓋基捷這困難

跨境創新創業交流協會榮譽顧問連勝文董事長，針對基隆捷運分攤額爭議，指台灣第一條鐵路就是從基隆蓋出來的，「沒想到現在蓋基隆捷運這麼困難」，相信基隆市長謝國樑能為基隆爭取最好的條件。

跨境創新創業交流協會昨天拜會基隆市談產業交流發展，連勝文在會中曾提及基隆捷運的問題。連勝文說，清朝時期劉銘傳時代，台灣第一條鐵路就是從基隆蓋出來的，「沒想到現在蓋基隆捷運這麼困難」，現在如果不是謝國樑，他相信沒有人能解決這個問題。

連勝文表示，以謝市長的學經歷及能力，不管從建設、成本考量、各種效益，謝市長一定可以為基隆爭取最好的條件，這一點他很有信心。

連勝文說，基隆離台北、新北都近，目前謝市長積極推動產業發展和城市改造，希望產業都能考慮來基隆發展。

謝國樑表示，他希望引進更多的產業到基隆，種類並不設限，基隆會更努力引進新產業，比如有關航運、物流的相關供應鏈是目前趨勢。

謝國樑說，有關基隆捷運一定支持興建，但分攤額會繼續努力奮戰，爭取更好的條信，為降低基隆捷運的成本加油，感謝連勝文兄對基隆捷運的勉勵，希望用企業家的精神，來降低成本，爭取更好的條件。