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【專家之眼】全力支持馬英九登陸

聯合報／ 湯紹成／亞太綜和研究院院長
前總統馬英九下周將訪中國大陸祭祖，圖為2015年新加坡馬習會，馬英九（右）與習近平（左）進場前跟媒體記者揮手。本報資料照片
前總統馬英九下周將訪中國大陸祭祖，圖為2015年新加坡馬習會，馬英九（右）與習近平（左）進場前跟媒體記者揮手。本報資料照片

欣聞馬前總統有意登陸，引起各方熱議。在此美中對抗日熾，與兩岸關係緊繃之際，此行確實可以對於美中台三邊關係的緩和做出重大貢獻。

首先，馬辦做出了極為詳盡的安排，其中包括不去北京與西安，而只在兩地之間的大城市參訪祭祖。由於北京的政治性過高，也沒計畫二次馬習會，而西安皇陵亦避免一些認同問題的對立，確實面面俱到。

尤其，大陸是文化概念，PRC才是政治概念，這方面馬英九拿捏得十分精準，祭祖當然不是問題。不像一些人士將大陸視為外國，那就應該以外交部來處理對陸政策，為何還抓著陸委會不放？就算與政協主席王滬寧以及國台辦主任宋濤會見，其敏感度也十分有限，因為國民黨副主席夏立言已經鋪路。

綜觀整個參訪行程，抗日的成分稍高，其中包括南京、重慶與上海等。這當然可以刺激日方反省，但對於當前友日的政策是否加分，值得商榷。至於與蔡英文總統訪美撞期，純屬巧合，主因馬辦早在農曆年前就已開始規劃，當時蔡的行程尚未公布。反之，是否蔡辦刻意安排，以降低馬的影響，也值得懷疑，至少馬辦的訊息不會如此靈通。

而當馬英九此行要表達相關意見，其實早在2015年馬習新加坡的閉門會中，馬都已經完整鋪陳：1.九二共識；2.和平解決；3.加強交流；4.建立熱線；5.振興中華。1.是基礎，2.3.4.是方法，5.是目的，四平八穩，至今適用，相信馬英九也不致超越此範圍。

尤其，國民黨是在野黨，馬英九是卸任元首，根本談不上探討高政治性的敏感議題。再加上，台灣將進入選舉白熱期，任何風吹草動都產生影響，因而馬不會有任何驚天的演出，更遑論民主協商，因為從團員的組成即可看出，此乃離2015年馬習會的陣仗相去甚遠。況且，在野陣營勝選的機率不低，何必治絲益棼？

此外，馬英九此行，當可對於兩岸的各種交流產生推波助瀾的效果。尤其當前兩岸春暖正待花開，交流愈頻繁愈可降低敵意，以謀和平。這對於民眾黨自然也會產生一些誘因，因為馬英九已經打了前陣。

相對的，蔡英文訪美，這對於兩岸的緊張也多所貢獻，由於美方將會持續打台灣牌來牽制中國。可見馬英九有意兩岸降溫，而蔡英文有意升溫，兩者高下立判。此外，馬此行更可以產生一些平衡效果，不致讓北京認為台人只是一面倒親美，這自然亦可讓北京減壓，以便更加理性面對台灣。對國民黨而言，亦可產生互補作用。因朱立倫主席要操刀選舉，必須有所堅持，而馬的作為正可以相互補充，一方面堅持主權，一方面謀求和平，完全符合主席防衛與對話的2D政策。

總之，馬英九此行對於在野陣營以及兩岸和平，都有相當正面的加分作用。相對而言，就算賴清德如何漂白，仍是台獨金孫，因而「票選民進黨，青年上戰場」，此言不虛，更是民眾2024的最佳參考。

馬英九 蔡英文 北京

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