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蔡總統將過境美國 白宮：北京沒理由反應過度
蔡英文總統下周出訪中美洲期間，將過境美國；白宮表示，北京沒有理由反應過度，近年來每一位台灣總統都曾過境美國，這是非官方且個人的旅行，並不罕見。
美國國務院首席副發言人巴特爾（Vedant Patel）表示，蔡總統此次過境符合美國長期以來的做法，包含美國對台灣的非官方關係，以及不變的美國政策。
白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）表示，這（過境）以前曾經發生過，很可能會再次發生，一切如常；中方沒有理由反應過度，沒有理由以任何形式來反應。
巴特爾說，過境待遇出於對乘客的安全、舒適、便利與尊嚴考量進行，且符合美國的「一個中國」政策；過境是私人且非官方的，每一任台灣總統都曾經過境美國，蔡總統自己就有6次經驗，台灣高層官員也會趁過境與美國國會議員會晤，或參加公開或私下的活動，這都行之有年。
至於蔡總統過境期間會不會與美方官員互動，柯比說，趁過境期間會晤美國官員和議員皆有先例，由台灣說明他們會在過境期間見誰、何時見；巴特爾表示，沒聽說國務院官員計畫與蔡總統在過境時會晤的消息。
中國大陸外交部發言人汪文斌21日表示，堅決反對任何形式的美台官方往來，「台灣當局領導人」以任何名義任何理由「竄美」，並稱中方已就此向美方提出嚴正交涉。
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